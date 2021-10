Nations League: la Francia batte 2-1 la Spagna in finale

La Francia ha vinto la Nations League battendo per 2-1 la Spagna nella finale giocata questa sera al 'Meazza' di Milano. Kylian Mbappè stavolta ci mette la firma. Dopo la delusione all'ultimo Europeo per l'errore decisivo ai rigori contro la Svizzera, è sua infatti la zampata decisiva che ribalta la Spagna e regala la Nations League alla Francia. Davanti agli oltre 30mila di San Siro, gli uomini di Deschamps vanno sotto dopo il vantaggio iberico di Oyarzabal, ma rimontano in una ripresa da cardiopalma, con il momentaneo pareggio di Benzema.