Nations League, Lega C: Armenia e Montengro vincono all'esordio. Oggi le altre gare

Vanno ad Armenia e Montenegro le prime vittorie del nuovo biennio di Nations League, in Lega C, la stessa di San Marino. A Yerevan, gli armeni battono 2-0 la Lettonia, con reti di Harutyunyan e Gharibyan, a Podgorica i montenegrini vincono in rimonta per 2-1 contro Cipro, con goal e assist dell'atalantino Krstovic e rete del genoano Osmaijc, che rispondono a Edwards. Le gare erano valide per il gruppo 2, mentre San Marino è inserita nel gruppo 1, con Albania, Bielorussia e Finlandia. Nel gruppo 3 si sfideranno Slovacchia, Moldavia, Isole Faroe e Kazakistan, nel gruppo 4 ci sono Estonia, Islanda, Bulgaria e Lussemburgo.







