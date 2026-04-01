Nations League: Lettonia e Lussemburgo restano in Lega C

Amichevoli, ultime qualificate al Mondiale 2026, ma non solo. La pausa Nazionali di marzo ha definito anche l'assetto della prossima Nations League - in cui San Marino parteciperà per la prima volta alla Lega C - con gli ultimi spareggi per le promozioni/retrocessioni. Due le gare che si sono disputate ieri, per decidere chi avrebbe raggiunto i titani al piano superiore e chi si sarebbe accomodato in Lega D: in campo Lettonia - Gibilterra e Lussemburgo - Malta.

A imporsi sono state entrambe le squadre provenienti dalla Lega C dello scorso biennio, che avevano già vinto anche l'andata della doppia sfida, Lettonia e Lussemburgo, cinque giorni prima. Doppio 1-0 per i lettoni, che evitano la retrocessione con un goal per gara. In quella d'andata, a Gibilterra, aveva segnato Gutkovskis su rigore, in quella casalinga di ritorno ha chiuso i conti Cernomordijs nel recupero.

Più largo il divario tra le altre due Nazionali coinvolte, con Lussemburgo che ha vinto con cinque goal di scarto totali. Thill e Olesen hanno deciso la sfida giocata a Malta, mentre il ritorno è finito 3-0, con reti nuovamente di Thill, Sinani (che ha anche sbagliato un rigore) e de Sousa.

Sulla base di questi risultati, sono stati definiti i gironi del prossimo biennio, così ripartiti:

Lega C

-Gruppo 1: Albania, Finlandia, Bielorussia, San Marino;

-Gruppo 2: Montenegro, Armenia, Cipro, Lettonia;

-Gruppo 3: Kazakistan, Slovacchia, Isole Faroe, Moldavia;

-Gruppo 4: Islanda, Bulgaria, Estonia, Lussemburgo.

Lega D

-Gruppo 1: Gibilterra, Malta, Andorra;

-Gruppo 2: Lituania, Azerbaigian, Liechtenstein.







