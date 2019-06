Nations League: Portogallo-Olanda 1-0, lusitani trionfano

Il Portogallo vince la prima edizione della UEFA Nations League. La squadra di Fernando Santos s'impone all'Estadio do Dragao contro l'Olanda per 1-0: ai lusitani è bastato un gol segnato da Gonçalo Guedes all'ora di gioco per sconfiggere la compagine di Ronald Koeman. Festa grande a Lisbona e in tutto il paese.