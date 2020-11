Nations League: salgono in A Austria, Rep Ceca, Ungheria e Galles

Due pareggi con lo stesso risultato nel Gruppo 1 di League B. All'Austria basta l'1-1 con la Norvegia per essere promossa in Legue A ma quanta fatica. Norvegesi in vantaggio dopo un'ora di gioco con Zahid. Al 94° ultimo respiro dell'incontro l'attaccante del Lorient, squadra francese, Adrian Grbic realizza il goal che vale la promozione per l'Austria in League A. Nello stesso gruppo altro 1-1, quello tra Irlanda del Nord e Romania. Liam Boyce per il vantaggio Nord Irlandese, pari rumeno con il centrocampista Eric Bicfalvi. L'Irlanda del Nord retrocede in C. Nel Gruppo 2 sempre della League B la Repubblica Ceca promossa condanna la Slovacchia alla League C, nel derby della ex Cecoslovacchia. Vantaggio ad opera del centrocampista del West Ham Tomas Soucek. Il raddoppio è dell'attaccante del Plzen Ondrasek. Repubblica Ceca – Slovacchia 2-0.





Israele regola la Scozia con il goal allo scadere del primo tempo della punta dello Shakthar Manor Solomon, entrambe restano in League B. Nel Gruppo 3 figuraccia della Russia crollata in Serbia. Sono addirittura 4 i goal dei serbi nei primi 45 minuti. Apre Radonjc, a cui fa seguito il raddoppio dell'attaccante del Real Madrid Luka Jovic. Il tris porta la firma del bomber della Fiorentina Dusan Vlahovic. Chiude il poker nel recupero di prima frazione la doppietta di Jovic. Russia non pervenuta e nella ripresa completa il pokerissimo dei serbi il difensore del Legia Varsavia Filip Mladenovic. Ungheria promossa con la vittoria sulla Turchia. Succede tutto nella ripresa: vantaggio con il centrocampista del Ferencvaros David Siger . Nel recupero il raddoppio del 24enne Kevin Varga: Ungheria – Turchia 2-0. L'ultimo gruppo della League B vede promosso il Galles. La Finalantia in 10 uomini dopo soli 12 minuti, espulso Uronen apre la strada ai gallesi in goal con Wilson e James. Pukki rimette in qualche modo la partita in bilico. Chiude definitivamente i giochi la rete di Moore nel finale. Galles promosso. Retrocede in League C la Bulgaria fermata dall'Irlanda sullo 0-0.