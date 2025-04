CALCIO FEMMINILE Nations League: storico successo dell'Italia di Soncin in Danimarca Le azzurre s'impongono 3-0 con le reti di Caruso, Di Gugliemo e Girelli.

Più che un successo si tratta di un vero trionfo. L’Italia centra la prima storica vittoria in casa della Danimarca con un perentorio 3-0 e raggiunta a quota 6 punti al secondo posto del girone di Nations League. Uno show impostato con il predominio del primo tempo e finalizzato nella ripresa con la perla di Caruso, al suo quindicesimo centro con la maglia della Nazionale, e con le reti altrettanto spettacolari di Di Guglielmo e Girelli. Una serata magica che consente alle Azzurre di avere anche gli scontri diretti a proprio favore. Il cammino riprenderà ora il 30 maggio con il match di Parma con la Svezia, mentre il 3 giugno è in programma l’appuntamento conclusivo in casa del Galles. E ora sognare uno dei primi due posti del Gruppo 4 e la permanenza nella Lega A è davvero possibile. “Una prestazione emozionante e indescrivibile, non finirò mai di ringraziare le ragazze per tutto quello che stanno dando, soprattutto quelle che sono subentrate – ha dichiarato Soncin dopo il 90’ – abbiamo fatto una partita perfetta. È la dimostrazione dell’io a disposizione del gruppo: si è creata una alchimia incredibile che ci porta a fare gare del genere”.

