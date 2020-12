Nazionale: il sorteggio piace alla FSGC, tra qualche giorno i nomi dei C.T. Maggiore e Under

L'unico preoccupato intorno alle 19 di ieri potrebbe essere stato Davide Gualtieri. L'ex attaccante della Nazionale sa benissimo che lo attende l'ennesima ondata di giornalisti inglesi per chiedergli di raccontare, ancora una volta, cosa accadde il 16 novembre 1993 a Bologna. Quella fu la prima volta che San Marino incontrò la Nazionale della Regina, e resta anche l'ultima in cui San Marino realizzò una rete agli inglesi. Sono 6 in totale gli incontri tra le due Nazionali e diventeranno 8 dopo i due che si giocheranno in queste qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022.





Non è certo una novità nemmeno la Polonia, con la Scozia la Nazionale affrontata più volte da San Marino 8. Con le due di queste qualificazioni diventeranno 10. La Nazionale sammarinese ha sempre offerto buone prestazioni con la Nazionale polacca, eccezion fatta per quel 10-0 del primo aprile 2009. Proprio contro la Polonia Alessandro Della Valle trovò il goal dopo 5 anni di astinenza, mentre Robert Lewandowski debuttò con la sua Nazionale proprio contro San Marino il 10 settembre 2008 segnando anche il suo primo goal in carriera con la squadra del suo paese. Per quanto riguarda gli incontri ufficiali due i precedenti anche con l'Ungheria. Con Albania e Andorra solo amichevoli per questo le sfide con queste due Nazionali sono state considerate inedite. Curiosità in entrambe le amichevoli disputate con l'Albania il risultato è stato identico: San Marino – Albania 0-3 il 16 agosto 2003 e l'8 giugno 2014 San Marino – Albania 0-3. Terminata 0-2 l'amichevole con Andorra del 22 febbraio 2017. Questi i trascorsi.

È un girone interessante e affascinante, con la Nazionale sammarinese pronta a tornare a Wembley, a sfidare uno dei centroavanti più forti d'Europa come Lewandowski, ad affrontare due allenatori italiani: Marco Rossi C.T. dell'Ungheria ed Edy Reja dell'Albania. Ma soprattutto Andorra. In quelle due sfide tra piccoli Stati si capirà molto bene se il processo di crescita ben visibile nelle ultime due sfide di Nations League, continuerà anche nelle qualificazioni al mondiale Qatar 2022. Processo di crescita che verrà perfezionato da Franco Varrella. Tra qualche giorno la sua conferma e la nomina del nuovo C.T dell'Under 21.