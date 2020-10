Negli anticipi Conte vince a Marassi, Ranieri sbanca Bergamo

Nell'anticipo di serie A l'Atalanta perde in casa contro la Sampdoria, neroazzurri con la testa già alla Champions. Soddisfazione per Claudio Ranieri per un successo meritato. Vince anche l'Inter di Conte che s'impone a Marassi contro il Genoa.



