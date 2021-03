SERIE C Neglia nel recupero, e la Fermana batte il Modena 1-0

A Fermo, di fermo, c'è solo il Modena schienato da Neglia a tempo scaduto e battuto da una Fermana che con Cornacchini ha voltato pagina. Tocco ravvicinato di Graziano fuori, è la prima occasione per i padroni di casa. Di là invece i canarini ce l'hanno grossa grossa per passare. Corradi per Scappini, Ginestra di piede sull'incrocio potenzialmente vincente. E prima dell'intervallo altra palla succulenta sulla quale il portiere è decisivo. Sul tap in di Pierini addirittura mostruoso.

[Banner_Google_ADS]

Ripresa, partita che si apre con le proteste dei padroni di casa per un contatto ritenuto veniale tra Zaro e Cais. Poi sempre la Fermana a farsi vedere, Urbinati in angolo. Modena che prova la ripartenza fulminea, Gagno spallona sulla punta, Ginestra sceglie bene il tempo di testa e per l'ipotetico supergol ripassare più avanti. Si vede il talento sgangherato di Sodinha, sinistro alto non di molto. E quando c'è aria di pari e Boateng sbatte su Bearzotti c'è solo da aspettar la fine. Solo che la Fermana inganna l'attesa col vantaggio. Boateng scarica su Neglia per il diagonale della felicità. Il Modena si arrende e cercherà altrove i punti per il miglior posto in griglia, i marchigiani allontanano definitivamento lo spettro play out.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: