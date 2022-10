SERIE C Nel Girone B comanda l'Emilia Romagna In vetta la strana coppia Fiorenzuola-Reggiana e, subito sotto, l'arrembante Rimini. Flessione per Gubbio e Siena, il derby rilancia il Cesena.

8 giornate giocate per un Girone B spalmato su 7 regioni e al momento comandato dall'Emilia Romagna. In vetta la strana coppia composta dalla sorprendente neopromossa Fiorenzuola e dalla favorita Reggiana – che vincono quasi sempre e non pareggiano mai – e subito sotto un Rimini lanciato da 5 vittorie nelle ultime 6.

Partiamo proprio dai biancorossi che dopo aver lasciato il derby al Cesena, eccezion fatta per il ko con la Lucchese, sono stati perfetti. Ieri la pratica Pesaro è stata liquidata con 4 reti in 25', cosa che evidenzia come il punto forte della squadra di Gaburro sia proprio l'attacco. Il migliore del gruppo a quota 17, il che vuol dire due abbondanti a partita. E quasi la metà portano la firma di Santini, che ne ha segnati 8 in 7 presenze ed è, comprensibilmente, capocannoniere del Girone.

Sommando il tutto per il Rimini è -2 da una vetta che, in virtù del roboante 5-0 nello scontro diretto con la Regia, spetta proprio all'insospettabile Fiorenzuola, tornata col botto in una terza serie che la vedeva assente dal '98. Dopo le sconfitte in fila con Ancona e Vis sono arrivati 5 successi, favoriti dalla solidità di una difesa che, nella striscia in questione, ha incassato una sola rete (su 4 totali). Numeri da grande che, in attesa di capire se durerà, permettono ai piacentini di tenere a braccetto la Reggiana. Che da par suo ha reagito al brutto rovescio del Velodromo Pavesi proprio come si confà a una grande, senza scomporsi e piazzando subito due vittorie contro avversari complicati come Ancona e Gubbio.

Gubbio che, viceversa, è uscito ridimensionato dalla doppia prova del nove contro Rimini e Regia, costategli primi due ko del campionato. E ora di imbattute non ce ne sono più essendo caduto anche il Siena, ex capolista insieme agli umbri, in flessione (un successo in 4 turni) e superati da una Torres in salute (sei risultati utili in fila). Così come è in ripresa il Cesena, in Carrozza – in tutti i sensi, vista la tripletta dell'attaccante - nel derby con un'Imolese sgambettata in primis dal fuoco amico di De Sarlo, espulso prima che la gara si sbloccasse. E chissà che non sia la molla per il rilancio dei bianconeri, che perdono poco ma, per essere all'altezza delle loro ambizioni, dovrebbero iniziare a vincere più spesso.

