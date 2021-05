Nel Girone C avanti anche Foggia e Juve Stabia

Colpaccio Foggia e a sorpresa finisce la corsa del Catania. Agli etnei basta il pari per andare avanti, ma quelli di Baldini partono subito avanti per cercare di chiuderla. Dall'Oglio, destro a giro, alto sulla traversa. Ancora Catania, Reginaldo strappa e cerca l'angolo, Fumagalli molto bene all'angolo. A sorpresa è invece il Foggia a passare, Curcio manda Balde e il Massimino è gelato. Prima dell'intervallo altro rischio, Curcio di testa ci va molto vicino. Secondo tempo con proteste catanesi: Germinio su Sarao con l'arbitro che prima indica il dischetto e poi ci ripensa. Patriot di Maldonado dalla distanza, palo pieno. E mentre cerca ossessivamente di pareggiare, il Catania apre voragini dietro. Male Silvestri e Martinez e Curcio porta Foggia in paradiso. Lo 0-2 sa di sentenza, anche se la dormita di Fumagalli sull'innocua punizione di Maldonado riaccende la partita.









Tempo di un altro contropiede realizzato ancora da Balde che boccia la fase difensiva del Catania e ne arresta la corsa. Avanti col brivido la Juve Stabia che rimonta la Casertana e la elimina per via del miglior piazzamento in campionato. Primo tempo di nulla o quasi, Marotta conclude altissimo a filo d'intervallo. Ripresa, punizione di Vallocchia che sembra gol, ma sembra solo. Di là Mulè su Cuppone, sarebbe rigore non fosse fuorigioco. Nel dubbio, proteste. Varesanovic se la fa dare, si avvicina e la molla, fuori di poco. La Casertana sogna davvero quando Del Grosso la mette per la conclusione al volo di Castaldo, il vecchio califfo rischia di essere ancora decisivo. Rischia perchè a 3 giri dal traguardo prima Castellamare sbatte sul palo e poi si prende un rigore tanto ingenuovo quanto netto. E Marotta riporta in quota il volo delle vespe.