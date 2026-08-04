Nel nuovo Rimini Calcio anche Samuele Zannoni e Roberto Benedettini

Il nuovo Rimini Calcio scalda i cuori dei tifosi biancorossi. La passione si riaccende, tanto che i supporter romagnoli non sono mancati in occasione del primo raduno stagionale. Al Romeo Neri tanto entusiasmo e una squadra da scoprire per un campionato che si annuncia di grandissimo interesse. La Rimini del calcio riparte, lo fa anche dai suoi tifosi, con l'entusiasmo di chi sogna di tornare il prima possibile nel calcio professionistico.

I bianconcorossi sono attesi da un mese di lavoro in vista dell'inizio del campionato di Eccellenza. Nel gruppo c'è anche un po' di biancoazzurro con il centrocampista della Nazionale di San Marino Samuele Zannoni, che ha subito accettato la proposta del Rimini.

Una delegazione del Rimini Calcio è stata ricevuta dal sindaco Jamil Sadegholvaad e dall’assessore allo sport Michele Lari. L’incontro a Palazzo Garampi è stato l’occasione per la società di presentare i prossimi step rispetto alla programmazione dell’attività sportiva della prima squadra e del settore giovanile biancorosso. Tra i temi discussi anche Centro Sportivo dell’ex Area Ghigi e il futuro del Romeo Neri. A guidare la delegazione biancorossa il presidente Marco Lombardi, con Massimiliano Alvisi, Antonio Cocciolo, Orfeo Bianchi e il sammarinese Roberto Benedettini che ha assunto il ruolo di responsabile del settore giovanile.

(Nel video le interviste con Samuele Zannoni, centrocampista Rimini e Roberto Benedettini, responsabile settore giovanile Rimini)







