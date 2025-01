SERIE C Nel posticipo la Ternana non va oltre lo 0-0 con il Pontedera Padroni di casa che sbattono contro la traversa e non riescono a sfruttare le numerose occasioni da rete.

Continua l'astinenza da vittoria della Ternana, la squadra di Ignazio Abate non va oltre lo 0-0 in casa contro il Pontedera e centra il terzo pari di fila il secondo per 0-0. L'ultimo successo risale all'8 dicembre in trasferta. La prima grande occasione per la Ternana arriva al 17' quando sull'azione di Curcio il pallone arriva a Romeo che calcia a botta sicura in porta, il mancino è respinto da Tantalocchi. La formazione umbra fa la partita, il Pontedera si difende con ordine, la soluzione da fuori diventa un'alternativa, De Boer ci prova, la sfera finisce alta. Più Ternana che Pontedera nel primo tempo, con i padroni di casa che vanno vicini al vantaggio ma non lo trovano. Corradini serve Cianci, lo scarico per Curcio porta alla conclusione mancina che il portiere blocca a terra. Al 38' che occasione per la Ternana. Cicerelli è ben servito in verticale, il portiere è fuori causa, ma il pallonetto non è nello specchio della porta. Sempre i rossoverdi a provarci di più, cross dalla sinistra e girata di testa di Corradini, che finisce a lato di pochissimo.

Nella ripresa subito la Ternana con un cross pericoloso che attraversa tutto lo specchio di porta. Il Pontedera si fa vedere sul cambio fronte con un contropiede che porta Vitali a calciare in porta con respinta di Vannucchi. Van Ransbeeck, sempre per il gli ospiti da fuori area, qui c'è la deviazione in corner del portiere. La Ternana è anche sfortunata al 71' quando la girata di Romeo trova il grande riflesso di Tantalocchi che devia il pallone contro la traversa. Per la squadra di Abate sembra fatta un minuto più tardi. Cianci calcia a botta sicura, Tantalocchi riesce a respingere, poi sul il tiro di Loiacono è deviato in angolo.

Prova il colpaccio il Pontedera, sulla sponda di Vitali, Italeng si gira e calcia in porta mandando alto. Clamorosa poi l'occasione all'83' per l'attaccante camerunense del Pontedera che vince il corpo a corpo e poi si presenta davanti al portiere, Vannucchi è bravo a salvare. Di là potrebbe vincerla la Ternana, ma sul cross dalla destra, Martella gira in porta come può colpendo la traversa. A questo punti ci starebbe anche l'eurogol di Tito che calcia da lontano, il pallone sfiora l'incrocio dei pali. Nel recupero l'ultima opportunità per la Ternana con Ferrante, il colpo di testa è sul fondo. Al fischio finale è uno 0-0 che va stretto ai padroni di casa.

