Nel posticipo pomeridiano della 26° Ravenna e Feralpi pareggiano 0-0

Senza Mokulo, Sereni e Ferretti formano il tandem offensivo del 3-5-2 di Colucci scelte obbligate viste le numerose assenze. Ceccarelli, Guerra e Miracoli trio offensivo confermato di Pavanel. Primo squillo del match ad opera del Ravenna: Sereni ruba palla in pressing e si incunea in area dal lato destro, servizio per Rocchi, che calcia un destro debole bloccato da De Lucia. Ravenna negli spazi, Sereni è bravo ad eludere la difesa della Feralpi aggancio di destro e diagonale di sinistro De Lucia è pronto alla respinta. Feralpi nei primi 45 non pervenuta ad inizio ripresa la squadra di Pavanel si fa pericolosa su calcio d'angolo ma il Direttore di Gara ferma il gioco per un probabile fallo in area.







Meglio i gardesani nel secondo tempo, i giallorossi non commettono errori dietro. Coast to coast di Shiba sulla destra, grande galoppata la sua, cross radente per Zanoni che manca l'appuntamento con il goal. Guerra riceve da destra ma non riesce ad imprimere forza blocca Tomei. Altra buona azione del Ravenna sulle fasce laterali in questo caso va via bene Ferretti il cross per Shiba ma ancora una volta gli difetta la mira. Nell'extra time l'occasione migliore con il colpo di testa di Cesaretti a sfiorare il palo alla sinistra di De Lucia. Un pareggio che serve più alla Feralpi per puntellare i play off. I giallorossi devono guardarsi le spalle dal ritorno dell'Arezzo. Allo Stadio benelli di Ravenna, Ravenna – FeralpiSalò 0-0