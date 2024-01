SERIE C Nel recupero della 18° giornata il Gubbio batte 3-1 la Recanatese e sale al settimo posto in classifica Terza vittoria consecutiva per il Gubbio che realizza con Chierico e con i nuovi acquisti Bernardotto e Bumbu

I rossoblu di Piero Braglia attraversano un buon momento, e mettono in difficoltà la Recanatese sul piano del dinamismo già dalle prime battute. Casolari accelera, Quacquarelli lo tocca e per l'arbitro ci sono pochi dubbi, calcio di rigore. Chierico spiazza e Meli il Gubbio apre la scatola. Prova a rispondere la formazione di Pagliari con l'iniziativa sul settore di sinistra, la sfera arriva a Carpani che ci prova ma non trova la porta.

I marchigiani lasciano troppi spazi dietro, la difesa si fa trovare scoperta sull'imbucata di Chierico per il nuovo arrivato il 26 enne attaccante Gabriele Bernardotto che batte Meli in uscita con il piazzato preciso. Primo gol con la maglia rossoblu per il neo acquisto. Sono Sbaffo e Melchiorri a suonare la carica per i gialoorossi, sulla conclusione del centroavanti, Vettorel respinge d'istinto.

Prima dell'intervallo il Gubbio la chiude con l'ennesima prateria, questa volta ad infilarsi è l'altro neo acquisto Jonathan Bumbu appena arrivato dal Cesena, e Gubbio che va all'intervallo con i tre punti in tasca, troppo leggera la difesa della Recanatese. Superficiale anche la retroguardia rossoblu, sulla palla inattiva, Sbaffo tutto solo appoggia in rete senza alcun disturbo. La sostanza non cambia perchè nel finale non succede altro. Allo stadio Barbetti di Gubbio, nel recupero della 18^ giornata del campionato di Serie C Girone B, Gubbio batte Recanatese 3-1.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: