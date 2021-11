SERIE C Nel recupero il Grosseto riacciuffa la Vis Pesaro (1-1)

Il Grosseto, che non meritava di perdere, la tira su all'ultimo respiro negando al Vis vittoria e salto di qualità. Partita sporca e bloccata in maremma, il sinistro pigro di Moscati è la prima cosa dopo 15 minuti. Grosseto in pressione anche se con pericolosità molto relativa: ripartenza buona di Cretella, Moscati a giro non come l'aveva pensata. Si vede anche Pesaro dopo una prima parte di attesa, il colpo di testa in mischia non preoccupa più di tanto. Anche perché senza strafare è sempre il Grosseto a vivacizzare la questione, Raimo col sinistro che si impenna oltre i limiti. Prima dell'intervallo invece Piccinini fa la cosa migliore, fuori non di molto.

Ripresa di un match che pare non abbia moltissimo da dire, Arras alto è una delle poche cose da salvare. E quando Piccinini conclude fuori pare che la partita abbia già detto tutto quel po' che poteva. Sbagliato. Nella coda c'è il sale di un pomeriggio insipido: Besea in tap in sul palo sembra aver trovato quel famoso episodio in grado di dare continuità agli ultimi risultati pesaresi. Ma il Grosseto getta il cuore oltre l'ostacolo e Arras sottomisura gonfia all'ultimo respiro un 1-1 insperato, cercato e anche meritato.

