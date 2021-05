Nell'ultima di serie C tanti gol sui campi

Il Gubbio vince 2-1 contro il Fano. In vantaggio su calcio di rigore i padroni di casa con Gomez al 38' del primo tempo. Al 40' occasione per il pari per il Fano con il calcio di rigore di Barbuti respinto di Zamarion. Nella ripresa Il Fano pareggia con Cargnelutti al 55'con un bel colpo di testa. Il Gubbio torna in vantaggio un minuto più tardi con il gol di Miguel Angel con una conclusione da fuori.

Tanti gol tra Legnago e Fermana con i padroni di casa che la sbloccano al 5' con Grandolfo che trasforma un rigore. Il raddoppio già al 19' con Bulevardi sempre su calcio di rigore. Tre minuti dopo la mezzora il tris di Grandolfo che firma la personale doppietta con un mancino da dentro l'area. Nel recupero del primo tempo il gol della Fermana con Iotti che deve solo appoggiare il cross dal fondo. Legnago ai play out contro il Ravenna.

E' il 22enne Thomas Alberti a sbloccare la partita in favore del Matelica contro l'Imolese, intervenendo sulla ribattuta del portiere. Marchigiani che raddoppiano nella ripresa ancora con Alberti che firma la doppietta al termine di un batti e ribatti in area. Matelica che chiude la partita con il solito Volpicelli con la rete del 3-0 direttamente su punizione.. Imolese ai play out contro il Fano.

Il Padova la vince solo nella ripresa. Contro la Sambenedettese decide una rete di Simone Della Latta al termine di una bella azione personale. Padova ai play off nonostante gli stessi punti del Perugia che sale in serie B.

Veneti condannati dagli scontri diretti. Il Mantova pareggia al Nereo Rocco 1-1. Virgiliani in vantaggio con il gol di Cheddira realizzato dopo 9 minuti nel corso del primo tempo sul gran lancio in verticale. Nella ripresa il pareggio di Tartaglia per la Triestina sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

Gol ed emozioni tra Virtus Verona e Modena. La partita finisce 3-3. I canarini la sbloccano all'11 con Scappini. Pierini raddoppia per gli ospiti su calcio di rigore. La Virtus Verona accorcia prima del riposo con Arma dagli undici metri. L'attaccante di casa firma la personale doppietta riportando il risultato in parità all'ora di gioco con una conclusione volante. Qualche minuto più tardi nuovo vantaggio del Modena con Monachello con una bella conclusione a giro di sinistro. Il definitivo 3-3 al 95' direttamente su calcio di punizione di Danti.

Il Sudtirol vince sul campo della Vis Pesaro 3-1.Al Benelli ospiti in vantaggio con Voltan dopo 14 minuti con un gran tiro da fuori area. Raddoppio di Rover prima dell'intervallo al 42' al termine di una grande azione personale sulla sinistra. Sudtirol sul 2-0. Nella ripresa il gol di Kevin Cannavò. Il classe 2000 entra a inizio ripresa e segna la rete che dimezza lo svantaggio. Il Sudtirol la chiude al 73' con Karic. La squasdra di Stefano Vecchi vince 3-1.

