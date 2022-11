SERIE B Nereo Bonato nuovo direttore sportivo del Cagliari

Nereo Bonato nuovo direttore sportivo del Cagliari.

Nereo Bonato è il nuovo direttore sportivo del Cagliari. Nato a Verona il 26 febbraio 1965, Bonato ha iniziato la sua carriera nel 1999 come direttore sportivo del Brescello per poi passare, prima al San Marino e poi al Monza. Nel 2004 l'approdo al Sassuolo. Nel 2016-2017 passa all'Udinese mentre nelle ultime stagioni ha lavorato con la Cremonese. Ed ora l'esperienza con il Cagliari.

