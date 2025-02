SERIE C Neri lancia la Vis Pesaro: 1-0 al Campobasso Dopo il ko di Terni, la Vis Pesaro riparte superando di misura il Campobasso. I marchigiani, al momento, sono quarti in classifica.

Il “Benelli”, al momento, si conferma fortino quasi inespugnabile. 27 punti su 45 – per la Vis Pesaro – sono arrivati tra le mura amiche: meglio ha fatto solo la Ternana con 28. E proprio dal ko di Terni ripartono i marchigiani: successo di misura sul Campobasso. Meritato perché in campo ci sono solo i ragazzi dello squalificato Stellone: mezza girata di Nicastro, Forte respinge poi Mondonico fa muro sul tentativo di ribattuta. L'estremo difensore del Campobasso si ripete con una parata quasi in fotocopia sul destro dal limite di Di Paola.

Gli ospiti si fanno vedere solo in contropiede: Bifulco si invola ma calcia debolmente, presa comoda per Vukovic. Sarà un fuoco di paglia perché, 5 minuti più tardi, la Vis la sblocca: bel lavoro di Orellana in area, servizio quasi in no-look per Neri che prende la mira e supera Forte. Palla in buca d'angolo, 1-0 per i biancorossi. Reazione Campobasso solo a ripresa inoltrata: Bifulco se la porta troppo sull'esterno e non inquadra lo specchio. Ultima chance quasi al 90' con l'unica vera risposta della partita di Vukovic sul destro dai 30 metri di Lombari. Vola il portiere croato e con lui vola la Vis Pesaro ai piani altissimi della classifica.

