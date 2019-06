Neymar interrogato a Rio: rischia fino a 5 anni di carcere

L'esame medico-legale a cui si è sottoposta Najila Trinidade Mendes de Souza, la modella brasiliana 26enne che accusa Neymar di averla stuprata in un albergo parigino il 15 maggio scorso, non avrebbe rilevato lesioni nell'area genitale. La ragazza ha però rincarato la dose facendo sapere tramite il suo avvocato, di aver ricevuto minacce di morte. Intanto, il campione brasiliano si è presentato alla polizia di Rio de Janeiro per essere ascoltato sulla vicenda. Era stato convocato per aver diffuso online un video, corredato di messaggi e foto scambiati con la ragazza senza il consenso della modella, un reato che in Brasile è considerato punibile con pene fra 1 e 5 anni di prigione. E' stato ascoltato dalla polizia per circa due ore poi è uscito con le stampelle eredità dell'infortunio rimediato in nazionale che lo costringerà a rinunciare alla Coppa America.