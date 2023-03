SERIE C Nicastro si abbatte sul Fiorenzuola, il Pontedera vince 4-0 La punta fa tripletta ai disastrati emiliani, che vedono avvicinarsi i playout.

Un Pontedera in striscia utile – e col 4° posto di nuovo alla portata – dilaga su quel che resta del Fiorenzuola. 4-0 e 4° ko in fila per gli emiliani, il cui ritorno sin qui è un girone infernale: 15 partite, 11 sconfitte e appena 6 punti, mentre diventano 5 le lunghezze su un playout che, incredibilmente vista l'ottima prima parte di stagione, s'avvicina pericolosamente.

Il Pontedera prende il largo nel finale, a sbloccarla però ci mette 12': Perretta crossa e Nicastro è libero di aprire i giochi di testa, con Battaiola non proprio perfetto nel riflesso. Di tutt'altro stampo, quando Sartore la mette per l'inzuccata di Bondioli, l'intervento di Siano, Bontempi va a rimbalzo ma cicca la stoccata. Il Fiorenzuola protesta per l'abbraccio in area di Catanese su Mastroianni, di là invece Nicastro sportella con Quaini per poi girare debolmente in braccio a Battaiola.

Con l'avvio di ripresa, gli emiliani ci riprovano da fuori, prima con Fiorini, il cui siluro su appoggio di Mastroianni esce di pochissimo, e poi con la punizione di Dimarco, facilmente respinta da Siano. Subito dopo, la mattanza ha inizio: contropiede e azione orizzontale stile rugby, Nicastro per Cioffi che sterza su Piccinini e lo induce alla scivolata fallosa. Stavolta è rigore per davvero, trasformato dallo stesso Cioffi. Di ripartenza anche il tris: la spazzata lunga di Guidi si rivela perfetta per lo strappo di Nicastro, che scherza con Quaini e poi non ha più nulla tra sé e la doppietta da girochiave.

Situazione simile al giro dopo: qui l'appoggio sbagliato di Piccinini innesca la cavalcata di Peli, il povero Quaini ancora una volta non riesce ad arginare e e lo stende per il secondo rigore di serata. Stavolta tocca a Nicastro, che completa una prestazione da MVP facendo tripletta e 12 in campionato. Per il Fiorenzuola nemmeno la consolazione del gol della bandiera, perché quando Mastroianni incorna il cross di Sartore c'è un altro prodigio di Siano a levarla da sotto l'incrocio.

