SERIE C Nicastro stende la Torres al 92': 1-0 Pontedera

Quando ormai sembrava tutto indirizzato verso uno scialbo 0-0, il Pontedera fa saltare il banco e ottiene 3 punti fondamentali contro la Torres per allontanarsi dalla zona play-out e avvicinarsi a quella play-off. Primo tempo avaro di emozioni con proteste da una parte e dall'altra: prima sono i toscani a reclamare per un possibile tocco con il braccio di Bonavolontà in area, poi tocca ai sardi per questo body-check di Fantacci ai danni di Sanat. In entrambi i casi l'arbitro lascia proseguire. Nella ripresa è il Pontedera a crederci di più: Catanese calcia dai 20 metri, Salvato respinge e sulla ribattuta Benedetti spara alle stelle divorandosi il possibile vantaggio. Qualche giro di lancetta ed è Nicastro – dopo un bello scambio con Fantacci – a passare a centimetri dall'angolino. Questo è tutto fino al 92', quando Ladinetti sventaglia sulla destra per Fantacci. Aggancio, finte di corpo e traversone sul quale Nicastro si avventa. Incornata vincente, 1-0 Pontedera e terzo centro in due gare per il 25 granata, sempre più uomo della provvidenza.

