SERIE C Niccolò Tofanari, biennale con il Rimini Difensore di fascia destra, nuovo rinforzo per Gaburro

Il Rimini ha tesserato il 24enne difensore esterno destro Niccolò Tofanari. In carriera ha collezionato 129 presenze in Serie C e 2 in Serie B, nella scorsa stagione ha indossato la maglia dell'Ancona con 29 presenze. Niccolò Tofanari ha siglato con il Rimini un accordo sino al 30 giugno 2024.

