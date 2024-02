Nicko Sensoli 18 anni Nazionale e Serie D

Ha festeggiato capodanno con il botto. Il 28 dicembre scorso la notizia del passaggio in prestito dalla San Marino Accademy Under 22 al San Giuliano City Serie D girone D. Con la società milanese ancora poco spazio per il giovanissimo centrocampista sammarinese nato il 14 giugno 2005, ma avrà tempo e modo di mettersi in luce e chissà se al tecnico dei giallo/verdi Andrea Ciceri non venga in mente di sfruttare le sue grandi motivazioni per schierarlo negli undici o a partita in corso contro il Victor San Marino domenica prossima. Intanto ad un mese esatto dalla sua “promozione in D” arriva per lui un'altra grande notizia, la convocazione in Nazionale per il primo allenamento della nuova era Cevoli.