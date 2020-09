Nicola Nanni al Cesena

Ancora un’operazione in entrata per il Cesena che questo pomeriggio ha definito l’acquisizione a titolo temporaneo dal Crotone dell’attaccante Nicola Nanni.

Per l’attaccante di San Marino, dov’è nato il 2 maggio 2000, si tratta di un ritorno in bianconero dov’era approdato nel 2016 disputando un campionato Allievi e uno Primavera. Passato al club calabrese, dove esordisce in prima squadra il 5 agosto 2018 in una gara di Coppa Italia, nella scorsa stagione ha giocato in prestito al Monopoli dove ha collezionato sette presenze nel campionato di Serie C. Al suo attivo ha anche dieci presenze nella Nazionale sammarinese.