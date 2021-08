Nicola Nanni alla Lucchese

Nicola Nanni è un nuovo giocatore della Lucchese. L'attaccante sammarinese ha firmato con la società toscana che parteciperà al prossimo campionato di serie C nel girone B. Nanni ritroverà dunque il Cesena da avversario dopo la stagione passata in Romagna con i bianconeri. Alla Lucchese, Nicola Nanni arriva in prestito dal Crotone.

In serie C l'Imolese ha annunciato l'arrivo dell'attaccante classe 99 Pasquale De Sarlo reduce dell'esperienza nel girone C con Rieti e Casertana. Movimento di mercato anche per il Rimini in serie D, con i biancorossi che potranno contare su Simone Simone Greselin, centrocampista centrale del 1998 con esperienze tra i professionisti con Giana Erminio e Lucchese.