Nicola Nanni entra e segna il gol vittoria per l'Arzignano

L'attaccante della Nazionale di San Marino segna la rete del 2-1 contro la Pro Patria

15 dic 2025
Nicola Nanni (Foto: Arzignano Valchiampo/Ferrante)
Vittoria d'oro per l'Arzignano Valchiampo nel girone A di serie C che batte la Pro Patria 2-1, grazie alla rete dell'attaccate sammarinese Nicola Nanni. Partito dalla panchina, Nanni entra nel corso della ripresa e segna all'86' il gol da tre punti. Successo importante per la squadra di Di Donato che si porta a +3 sulla zona play out. Nel dopo partita le parole di Nicola Nanni:

"Diciamo che segnare i gol-vittoria valgono ancora di più, soprattutto in una partita come questa, perché per noi valeva tanto vincere o non vincere. Cambiava di parecchio la classifica, ma anche la percezione un po' generale del momento, di quello che poteva essere l'anno nuovo. Quindi fa sempre piacere, ce lo ripetiamo sempre, un gol per un attaccante è sempre importante e ad oggi ha maggior ragione".

"Dà tanto morale. Poi è un campionato che dopo due partite può cambiare in positivo e in negativo. Dobbiamo mantenere un'umiltà e rifarci al lavoro durante la settimana. Questo è il caposaldo su cui ci basiamo e siamo comunque bravi a mantenere una gran concentrazione settimana. Quello ci porterà dei risultati, indipendentemente da oggi, che comunque era importante. Se vogliamo fare un altro tipo di campionato, dipende da noi di quanto riusciremo ad aumentare i giri del motore e alzare il livello da ora in avanti".

"Personalmente sono contento, davanti è bello stimolarsi così a vicenda e riuscire a portare a casa le partite ogni domenica con un interprete diverso. Quello che ti dicevo prima è rimanere comunque in una competizione sana, alzare il livello durante la settimana e la domenica poi si vede. Questo è il bello di questo gruppo e personalmente sono contento. Se vogliamo fare un altro tipo di campionato, dipende da noi"




