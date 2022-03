SERIE C Nicola Nanni squalificato per 3 giornate Era stato espulso in Lucchese - Fermana

Tre giornate di squalifica per Nicola Nanni. L'attaccante della Lucchese e della Nazionale Sammarinese era stato espulso domenica al minuto 74 di Lucchese - Fermana per una brutta entrata ai danni del difensore Urbinati. Condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario - si legge nel comunicato del giudice sportivo - costringendolo ad abbandonare il terreno di gioco. Nanni salterà le partite con Viterbese, Reggiana e Montevarchi e tornerà a disposizione del tecnico Guido Pagliuca per la gara del 20 marzo contro il Gubbio.

