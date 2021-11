SERIE C Nicola Nanni trascina la Lucchese, gol e rigore procurato per il sammarinese L'attaccante sammarinese contribuisce al successo contro il Montevarchi. La Pistoiese vince 2-1 con la Viterbese al 93'.

Un grande Nicola Nanni trascina la Lucchese nella vittoria contro l'Aquila Montevarchi. I rossoneri vincono 2-0 e l'attaccante di San Marino è protagonista. Al 24' Dutu spinge Nanni, il direttore di gara concede il calcio di rigore che Fedato va a trasformare un minuto più tardi. Dieci minuti dopo il Montevarchi resta in dieci per il secondo giallo ai danni di Dutu. Nella ripresa il raddoppio porta la firma di Nicola Nanni. Azione di Fedato che cross al centro, la palla non viene controllata da Martinelli che favorisce Visconti che la rimette in mezzo per l'attaccante sammarinese che firma il raddoppio. La Lucchese torna subito al successo dopo il ko con la Reggiana e centra la quinta vittoria in campionato.

[Banner_Google_ADS]



All'ultimo respiro la Pistoiese supera la Viterbese 2-1 con un gol in pieno recupero in quella che era una vera e propria sfida salvezza. I padroni di casa la sbloccano per primi con Pinzauti su calcio di rigore concesso per il fallo di Martinelli proprio su Pinzauti. Dagli undici metri l'attaccante di casa supera Daga. Il vantaggio della Pistoiese non dura tantissimo, ci pensa Volpe a ristabilire la parità, sfruttando la sponda di un compagno. Il risultato di 1-1 resta tale fino al recupero, quando la Pistoiese trova la rete da tre punti con Gennari. Sul calcio d'angolo il numero 21 è il più rapido a ribadire in rete. Gol pesantissimo, che vale il terzo successo stagionale. Pistoiese che ha raccolto otto punti nelle ultime quattro gare.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: