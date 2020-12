Nicola Nanni: Varrella? “Sono contento di continuare un percorso che ci ha dato dei risultati”

Nel video l'intervista a Nicola Nanni

È entrato sull'1-1al 18° del secondo tempo nel derby con l'Imolese, solo per prendere in esame l'ultima partita. Nicola Nanni, 20 anni, sammarinese è tenuto in grande considerazione da William Viali, rappresenta la sua prima scelta quando la partita, come nel caso di mercoledì risulta in equilibrio. Nicola Nanni non è riuscito ancora a segnare con la maglia bianconera ma sa rendersi utile come nel caso del goal del raddoppio di Russini, appena 120 secondi dopo il suo ingresso. Con Bortolussi forma una coppia capace di fare densità in area di rigore, cresce il peso specifico ma nello stesso tempo i due non si pestano i piedi, aiutano i compagni, e entrano entrambi in maniera molto tecnica nell'azione del goal. Nanni, disorienta con la finta, Bortolussi appoggia per Russini.





L'ha confermata Viali l'importanza di Nanni, parole molto dolci nei suoi confronti anche da parte di bomber Mattia Bortolussi il quale non segna da un mese ciò nonostante la squadra è cresciuta a dismisura in tutti i suoi elementi. Con lui si è parlato anche di Nazionale. Dalla conferma di Varrella, al girone di qualificazione al mondiale Qatar 2022, al modulo. Quel classico 4-4-2 con il quale la Nazionale di Varrella pare essere a proprio agio.