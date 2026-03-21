ECCELLENZA 2025-2026 Nicolas Giacopetti in gol contro il Calcio Ferrara, pari per il Pietracuta L'attaccante sammarinese segna la rete del vantaggio con il Pietracuta, rossoblu raggiunti da Piccioni al 90'.

Il Pietracuta si conferma bestia nera del Calcio Ferrana e dopo la vittoria nella gara di andata i romagnoli strappano un punto anche nel ritorno giocato a Santarcangelo. Resta anche un po' di rammarico in casa rossoblu per aver sfiorato i tre punti e non averli portati a casa al termine di una partita non bella, ma equilibrata. Tifo di altra categoria al Mazzola per una partita importante su entrambi i fronti per motivi di classifica. Pronti via e i biancoazzurri sono già dalle parti di Amici con Moretti, la conclusione scheggia la traversa, qualche protesta Pietracuta per un tocco di mano in partenza di azione da parte di Dall'Ara. Il primo tempo è anche in questa occasione del Calcio Ferrara e in un tiro di Malivojevic dalla distanza che viene parato. I gol arrivano però da Mezzolara dove la capolista vince 3-0 dopo un quarto d'ora e allunga virtualmente in classifica.

Nella ripresa, buon avvio della squadra di Massimo Zanini, con Zannoni che va a chiudere un'azione del Pietracuta con un esterno destro che finisce fuori. Al 22' punizione di Carbonaro, brividi per i tifosi del Pietracuta, con la palla che esce di poco sul fondo. Ancora il numero 7 del Calcio Ferrara, con un tiro in diagonale che va alto. Nel frattempo nel Pietracuta entra Nicolas Giacopetti, l'attaccante sfrutta al meglio i minuti rimasti di partita e a cinque dalla fine porta avanti i rossoblu. Gol pesante del calciatore sammarinese che porta avanti i suoi. Un minuto dopo la reazione degli ospiti è nel diagonale di Iglio sul fondo. Al 90' il Calcio Ferrara raggiunge il Pietracuta con Piccioni che gira in porta, sfruttando al meglio una delle poche sbavature difensive dei rossoblu. Sono sette i minuti di recupero concessi dal direttore di gara Claudio Salvatore Marongiu di Sassari. Il Pietracuta tiene, il Calcio Ferrara ci prova, ma l'ultimo jolly lo cerca Capicchioni in contropiede vedendo il portiere fuori dai pali. Palla sul fondo, 1-1 al fischio finale, intanto il Mezzolara vince 4-0 e allunga in classifica. Per la promozione, a cinque dalla fine, impresa durissima per il Calcio Ferrara dietro di 6 punti, per la salvezza Pietracuta che allunga la striscia di risultati positivi e dopo la sosta per la Nazionale di San Marino si giocherà la salvezza.

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