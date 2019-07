Nicolato è il nuovo ct dell'Italia Under 21

Paolo Nicolato è il nuovo tecnico dell'Italia Under 21. A rendere nota la notizia è la FIGC con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale. Nicolato prende il posto di Gigi Di Biagio dopo le ottime prestazioni all'Europeo Under 19 - secondo posto nel 2018 - e al Mondale Under 20 - quarto posto in quest'estate - e guiderà gli Azzurrini dal prossimo settembre nelle Qualificazioni agli Europei 2021.