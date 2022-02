COPPA DI FRANCIA Nizza travolgente: 4-1 al Marsiglia e pass per la semifinale

Altro scalpo importante per il Nizza dopo aver già eliminato il favoritissimo PSG in Coppa di Francia: gli uomini di Galtier, infatti, superano anche i quarti e lo fanno alla grande con un netto 4-1 al Marsiglia. Eppure era stato proprio l'Olympique a partire meglio: dopo soli 3 minuti l'ex Roma Under calcia, Bulka para ma trova la sfortunata deviazione di Bard e l'autorete dell'1-0. Il vantaggio, però, dura poco: bella giocata di Gouiri, slalom in area di rigore e tocco delicato sull'uscita di Pau Lopez. All'Allianz Riviera è già 1-1 e, alla mezz'ora, il Nizza completa la rimonta: cross con il contagiri di Delort per Justin Kluivert e il figlio d'arte – anche lui passato per la Capitale, senza troppa – incorna alla perfezione e non lascia scampo al portiere avversario.

Il copione non cambia nella ripresa: il Marsiglia di Sampaoli non reagisce, gli Aquilotti dilagano in Costa Azzurra. Kluivert fa doppietta mentre Delort chiude i conti al 61' calando il definitivo poker: mancino di controbalzo e Pau Lopez non può nulla. Il Nizza vola in semifinale di Coppa dove ora incontrerà la favola Versailles, squadra di quarta divisione francese.

