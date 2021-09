Nel video l'intervista a Federico Nofri Onofri

Lo scorso anno tecnico del Tiferno in Serie D, in precedenza ha allenato Viterbese e Teramo. Federico Nofri Onofri è in attesa di una chiamata per tornare in panchina. Ieri sera è stato ospite di Cpiace . La trasmissione ha toccato tutti i temi relativi alla quinta giornata di Serie C. Nofri ha confermato che Reggiana e Pescara sono le squadre più attrezzate del campionato.