SERIE C Nofri Onofri: "Reggiana e Pescara si giocheranno il campionato. Modena in ritardo ma risalirà" Ospite di Cpiace il tecnico Federico Nofri Onofri fa le carte al campionato

Lo scorso anno tecnico del Tiferno in Serie D, in precedenza ha allenato Viterbese e Teramo. Federico Nofri Onofri è in attesa di una chiamata per tornare in panchina. Ieri sera è stato ospite di Cpiace . La trasmissione ha toccato tutti i temi relativi alla quinta giornata di Serie C. Nofri ha confermato che Reggiana e Pescara sono le squadre più attrezzate del campionato.

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana: