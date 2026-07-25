ECCELENZA "Noi siamo Rimini" lo slogan del nuovo Rimini Calcio Il Ds Tanai "Entro la settimana prossima vogliamo chiudere il 90 per cento della rosa"

Massimiliano Alvisi, Direttore Generale del Rimini Calcio: "L'obiettivo è proprio quello di avere una squadra della città, avere il nostro slogan "Noi siamo Rimini" perché noi da soli abbiamo fatto una parte bella di mettere in moto la macchina. Adesso grazie alla città, grazie ai tifosi con la loro presenza, con supporto, con sponsor, con abbonamenti, con coinvolgimento vogliamo arrivare a far sì che lo stadio sia il più pieno possibile. Che trasciniamo, travolgiamo la squadra e poi ovviamente arriviamo dove abbiamo piacere di essere. Credo che con la spinta dei tifosi, l'amore di tutto poi possa compensare qualche mancanza di tempo che è oggettiva".

Pietro Tanai, direttore sportivo: "Con la consistenza della squadra siamo a buon punto, come ho detto prima velocemente, mancano ancora un po' di profili, speriamo in settimana, al massimo quella successiva, di riuscire a chiudere il 90 e più per cento della rosa. Mi aspetto un girone importante perché abbiamo un sacco di derby e poi c'è da capire la collocazione della SPAL. Se è con noi c'è da lottare, ma anche se non ci fosse, c'è sempre da lottare comunque perché non ci regalerà niente nessuno".

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