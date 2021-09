SERIE C Noia al Manuzzi, Cesena-Imolese 0-0 Nel finale le parate di Santopadre negano il successo ai bianconeri.

La Romagna di Serie C s'incontra al Manuzzi per un derby che lascia poco agli annali. Cesena e Imolese non sporcano il tabellino e si prendono uno 0-0 che lascia entrambe nei piani medio-alti di una classifica, per forza di cose, ancora cortissima.

Emozioni scarseggianti, per quanto Mulé provi a dare un po' di brio con un cortocircuito che costringe Nardi alla spaccata disperata – e produttiva – su Benedetti. Mulé protagonista anche dalla parte opposta con un un colpo di testa su cross di Ardizzone, Rossi s'impappina ma si salva con l'aiuto del palo. Presa facile invece sul traversone di Yabre, sul quale Bortolussi, liberato da un rimpallo, manca clamorosamente di istinto killer. Imola ci prova col lancio di Padovan per l'avanzata di Matarese, combinazione che prende di sorpresa Candela ma non l'ancora impeccabile Nardi.

Per vedere il meglio della sfida tocca aspettare gli ultimi 20': leggerezza di D'Alena, Bortolussi va via in stile foca e mette a rimorchio liberando in area Pierini, sul quale Santopadre – subentrato a Rossi – sfodera il paratone salva partita. Subito dopo l'Imolese resta in 10 per il secondo giallo a Vona – reo di un inutile intercetto di mano – ma in quel che resta il Cesena fa poco per capitalizzare l'uomo in più. L'unico squillo arriva nel recupero: Tonin imbuca dal lato corto per il rigore in movimento di Rigoni, Santopadre però è ancora superlativo nel tenerla lì e nel bloccare prima che Caturano possa dare un senso alla serata.

