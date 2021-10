Non c’è partita al Neri. Il Rimini vince 4 a 0 con la Tritium

Non si può cominciare dice Pietro Marangone di Udine fino a che gli addetti non risolvono il problema alla rete . Scocciata a dovere, si può’ cominciare con il dominio totale biancorosso . Sinistro di Tomassoni alto non di molto . Tocca a Tonelli il numero 7 biancorosso a tu per tu con Migliore, il portiere della Tritium classe 2003 in angolo . Minuti di fuoco per la formazione di Trezzo sull’Adda Gabbianelli è l’ultimo della serie a colpire di testa, con i piedi Nicolo’ Migliore. Il portiere non può da solo tenere in piedi la sua squadra ed infatti arriva il gol di Tanasi al termine di un’azione susseguente a calcio d’angolo .

L’unico problema del Rimini era aprire la scatola. Ferrara per il raddoppio c’è la bandierina alzata, ci sono anche le proteste ma si resta sull’ 1-0 . Nessuna traccia dei Neri di Tricarico e allora ci prova ancora Tomassini a tu per con Migliore bravo a deviare in angolo. Tanasa dalla distanza fuori di un soffio . C’è solo una squadra in campo Gabbinelli lanciato in aera Motta lo aggancia . Rigore trasformato dallo stesso Gabbianelli .

Ripresa la musica non cambia anzi arriva il tris sempre su palla in attiva . Ancora Gian Marco Gabbianelli su calcio di punizione da posizione defilata . In questo caso sorpreso Nicolo’ Migliore . Doppietta per Gabbianelli è partita chiusa . Arriva anche il poker nel finale con l’ottimo controllo di Domenico Germinale che attende l’arrivo di Alessandro Pecci che non può sbagliare . Al Romeo Neri di Rimini, Rimini batte Tritium 4-0.