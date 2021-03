Non ci resta che l'Europa League, anche la Lazio saluta la Champions

All'Italia non resta che l'Europa League. Questa sera, alle 18.55, alla Roma, forte del 3-0 dell'andata, per centrare gli ottavi basterà non fare harakiri contro lo Shakhtar Donetsk, mentre il Milan, alle 21:00, ospita il Manchester United; si parte dall'1-1.

In Champions la Lazio, ultima italiana in corsa, saluta la competizione. Ma dopo l'1-4 dell'Olimpico non c'era grosse aspettative. All'Alliaz Arena il Bayern vince 2-1. Vantaggio siglato su calcio di rigore da Lewandowski al 33', poi il raddoppio al 73' di Choupo-Moting. Nel finale la rete di Parolo di testa per l'orgoglio laziale.

Nel video le dichiarazioni post partita di Simone Inzaghi