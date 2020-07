Nono scudetto consecutivo: è record per la Juventus

Nono scudetto consecutivo: è record per la Juventus.

La Juventus batte 2-0 la Sampdoria allo Stadium e conquista il nono scudetto di fila, record europeo; primo titolo per Sarri. Si salvano Udinese e Torino: i bianconeri vincono 1-0 a Cagliari, mentre i granata pareggiano 1-1 in casa della Spal. Verona-Lazio 1-5, Roma-Fiorentina 2-1 e Bologna-Lecce 3-2. Serie B: oggi in campo la penultima giornata di campionato.



I più letti della settimana: