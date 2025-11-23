ECCELLENZA Notte fonda per il Pietracuta: il Mezzolara dilaga 5-0 Sconfitta pesante per i ragazzi allenati da Roberto Cevoli. Il Mezzolara - tra le più attrezzate in Eccellenza - ne segna 5 a Pietracuta: doppiette per Derjai e Fabretti, oltre alla rete in apertura di Salonia.

Giornataccia per il Pietracuta che crolla in casa contro un Mezzolara lanciato verso i piani altissimi della classifica. Avvio horror per i rossoblu, sotto alla prima occasione. Molossi serve Salonia che rientra sul destro e la mette sotto all’incrocio dei pali, lasciando di sasso un incolpevole Giardini. Il Mezzolara la sblocca all’alba, il Pietracuta protesta per uno scontro in area che vede coinvolto Giacopetti ma si può andare avanti. La reazione degli uomini di Cevoli c’è: punizione velenosa, Mani anticipa Cipriano in uscita ma sfiora soltanto. Dietro però il Pietracuta balla: Fabretti taglia tutto il campo e imbuca per Ganzaroli che - nel tentativo di saltare Giardini - viene atterrato. É calcio di rigore per il Mezzolara, Derjai é glaciale dagli 11 metri e alla mezz’ora é già 2-0 per gli ospiti. Arriverebbe anche il tris, ancora con Salonia ma - per fortuna del Pietracuta - si alza la bandierina dell’assistente. L’attesa - per il Mezzolara - sarà comunque minima: 90 secondi più tardi Monaco é solo in area e mette dentro, Fabretti é altrettanto solo al centro e libero di siglare il 3-0 che chiude un primo tempo da incubo per i padroni di casa, difensivamente in grande difficoltà.

E la ripresa - all’inizio - prevede lo stesso identico copione: corner, Derjai trova la deviazione vincente e batte ancora una volta Giardini per il 4-0 Mezzolara. L’ultimo a mollare in casa Pietracuta é Capicchioni che ci prova più volte da fuori: il tentativo più pericoloso é quello disinnescato da un attento Cipriani. Nel secondo tempo i bolognesi non affondano e preferiscono gestire le energie, anche se - sull’ennesima palla persa - Fabretti sfiora la manita. Il palo grazia il Pietracuta ma, come nel primo tempo, solo per qualche istante. Perché a cavallo del 90’ lo stesso Fabretti chiude un pomeriggio pressoché perfetto: destro incrociato, 5-0 e doppietta personale per il classe 2002. Rossoblu decisamente in giornata no, chiamati ad una decisa sterzata già da mercoledì sera nel recupero contro il Mesola. Una sfida salvezza da vincere, per dare un segnale.

