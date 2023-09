SERIE C Nubifragio su Ferrara, Spal-Lucchese sospesa sull'1-2 Si ripartirà dal 57°: come data papabile per il recupero c'è l'11 ottobre.

Per fermare un'ottima Lucchese ci vuole il finimondo, e infatti così è. Nubifragio su Ferrara e sipario, almeno per ora, sulla sfida tra la Spal e i toscani, interrotta definitivamente al 57° sul 2-1 per gli ospiti. L'arbitro Giaccaglia sospende, poi fa due sopralluoghi, di cui uno coi capitani, e rimanda tutti alla prossima. Da capire quando si giocheranno i 33'+recupero rimasti, con mercoledì 11 ottobre come data più probabile.

Sin lì, nel punteggio come nel gioco, ha comandato la Lucchese: bomba di Russo dalla distanza, Del Favero s'oppone. Poi partono le imbeccate di Gucher: punizione-schema a pescare il diagonale appena a lato di Cangianiello e filtrante sul quale Valentini buca e Russo si trova libero di cannonare clamorosamente alto, davanti alla porta. E ancora Guadagni che dalla destra mette sul palo lungo, dove Fedato non arriva d'un soffio.

Spal in affanno ma alla prima, vera occasione fa centro, e che centro: sugli sviluppi di una punizione di Rosafio, Dalmonte stoppa e scodella a campanile, Valentini fa la torre e Peda s'inventa una mezza acrobazia di mancino. Questo al 30' ma prima del riposo la Lucchese l'ha già ripresa: la svirgolata di Fedato diventa imbeccata per Russo, la difesa emiliana dorme e la punta sforbicia d'esterno per Guadagni, che deve solo appoggiarla in rete di testa.

Intervallo e sul Mazza comincia a piovere a dirotto e fa capolino l'ipotesi rinvio. Si prova comunque a proseguire e in quel quarto d'ora scarso la Lucchese trova il modo di ribaltarla, con Benassai che svetta sull'angolo di De Maria e insacca. Di fatto non c'è più tempo, dopo 3' salta tutto e se ne riparlerà il mese prossimo, sul 2-1 rossonero.

