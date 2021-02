SERIE C Nulla di fatto tra Matelica e Mantova Tante occasioni ma nessun gol all'Helvia Recina

Matelica reduce dalla pesante sconfitta di Modena, Mantova dal pareggio interno con la Sambenedettese. Squadre divise da appena un punto e sfida che vale il decimo posto in classifica, l'ultimo utile per i playoff. Ospiti subito pericolosi con il colpo di testa di Panizzi, appena alto. La replica marchigiana con la rovesciata di Leonetti, di poco a lato. Matelica più propositivo, sponda di Moretti per Volpicelli che non inquadra la porta avversaria.

Mantova che non resta a guardare, Cheddira dal limite, c'è la potenza, non la precisione. Un colpo di qua e uno di la. Sinistro di Volpicelli bloccato dal portiere mantovano. Ad inizio ripresa, splendido fraseggio del Mantova vanificato dal diagonale di Ganz che si perde sul fondo. Meglio la squadra di Troise nella ripresa, sul cross di Zanandrea, colpo di testa in tuffo di Zigoni che centra il palo. Poco dopo lo stesso Zigoni serve Sanè che di destro impegna severamente Vitali. L'ultima emozione con il destro potente di Pizzutelli che manca il bersaglio. All'Helvia Recina di Macerata, Matelica - Mantova finisce 0 a 0



