SERIE C Nuova mazzata sul Rimini, altri 3 punti di penalizzazione 60 giorni di trasferte vietate per i fatti di Campobasso

I guai per il Rimini non finiscono mai. Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il club biancorosso con un’ammenda di 2.000 euro e 3 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva per violazioni di natura amministrativa. Il deferimento era scattato lo scorso 7 ottobre a seguito di segnalazione della Co.Vi.So.C. Diventano così 15 i punti di penalizzazione che fanno scendere i biancorossi nuovamente a -4 in classifica. Inoltre in relazione ai fatti di ordine pubblico relativi a Campobasso-Rimini del 5 ottobre scorso, il decreto ministeriale di oggi fissa per i tifosi del Rimini 60 giorni di divieto di trasferta.



