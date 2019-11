Nuovo corso a Rimini. La novità Colella, il ritorno Pastore

Per Ivano Pastore è un ritorno al passato, più o meno con le stesse condizioni di classifica. C'era un Rimini da salvare allora, e c'è un Rimini da salvare oggi. Il D.S presentato insieme al nuovo tecnico Giovanni Colella, avrà il compito non troppo semplice nel mercato di gennaio, prima di sfoltire, poi di rinforzare una rosa carente in certe zone del campo. Non ha lesinato appunti Pastore nemmeno sul roster che riguarda gli under, ma il tempo stringe e domenica il Rimini è atteso da una delle trasferte più difficili, all'Euganeo di Padova e senza Candido, Ventola, Oliana, Gerardi, Van Rasbeeck e Petrovic. Cioffi ai saluti. L'ormai ex tecnico biancorosso ha ringraziato tifosi e squadra. “Saluto la squadra – ha scritto Renato Cioffi- che ha dato tutto per onorare i colori. Poi ha concluso rivolgendosi al Presidente Grassi “mi auguro che faccia attenzione ai tanti venditori di fumo che circolano nel mondo del calcio”.