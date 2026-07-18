Nuovo Rimini Calcio, una sola manifestazione d'interesse arrivata al Comune

Solo la cordata riminese guidata da imprenditori locali ha presentato la manifestazione di interesse per rifondare il Rimini Calcio e al campionato regionale di Eccellenza Figc per la stagione 2026/2027. La comunicazione ufficiale è arrivata dal Comune dopo che alle 11:00 di oggi è scaduto il termine ultimo previsto dall’avviso emesso nei giorni scorsi. Nella giornata di lunedì la commissione – formata dal Sindaco, dall’assessore allo Sport e da un tecnico – si riunirà per valutare il rispetto dei requisiti richiesti e la documentazione pervenuta, sulla base delle indicazioni arrivate dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio. "Una volta completato l’esame della documentazione - scrive il Comune - l’Amministrazione proporrà il soggetto alla FIGC per l’assegnazione del titolo sportivo. Spetterà alla stessa Federazione la decisione finale rispetto all’accreditamento della società e quindi all’iscrizione al campionato di Eccellenza".











