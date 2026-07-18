ECCELLENZA 2026-2027 Nuovo Rimini Calcio, una sola manifestazione d'interesse arrivata al Comune Scaduto alle 11 il termine per le offerte. Cordata di Lanzetti e Alvisi pronta a prendere le redini della rifondazione

Nuovo Rimini Calcio, una sola manifestazione d'interesse arrivata al Comune.

Solo la cordata riminese guidata da imprenditori locali ha presentato la manifestazione di interesse per rifondare il Rimini Calcio e al campionato regionale di Eccellenza Figc per la stagione 2026/2027. La comunicazione ufficiale è arrivata dal Comune dopo che alle 11:00 di oggi è scaduto il termine ultimo previsto dall’avviso emesso nei giorni scorsi. Nella giornata di lunedì la commissione – formata dal Sindaco, dall’assessore allo Sport e da un tecnico – si riunirà per valutare il rispetto dei requisiti richiesti e la documentazione pervenuta, sulla base delle indicazioni arrivate dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio. "Una volta completato l’esame della documentazione - scrive il Comune - l’Amministrazione proporrà il soggetto alla FIGC per l’assegnazione del titolo sportivo. Spetterà alla stessa Federazione la decisione finale rispetto all’accreditamento della società e quindi all’iscrizione al campionato di Eccellenza".

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: