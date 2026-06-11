Obbligo di clausola rescissoria, stop ai fuori rosa e contratti per gli under 18: la Fifa rivoluziona il mercato

Clausole rescissorie obbligatorie, contratti più lunghi per i minorenni, stop ai giocatori fuori rosa a fini di mercato (sia in un senso, sia nell'altro) e partecipazione dei calciatori meno pagati ai guadagni generati da un trasferimento. La Fifa punta a rivoluzionare la gestione del mercato e lo farà insieme alla Fifpro (Federazione internazionale delle associazioni dei calciatori professionisti) e all'Efc (Club europei di calcio), con cui si era messa al tavolo dallo scorso anno per trovare un'intesa su diversi punti.

Intesa che pare essere stata raggiunta, almeno per avviare un processo condiviso, e che ha portato ai primi cambiamenti, annunciati dal presidente Fifa, Gianni Infantino, alla vigilia del Mondiale. Le novità entreranno in vigore dall'1 gennaio 2027, quindi dalla sessione invernale di calciomercato, e andranno ulteriormente specificate nei prossimi mesi, ma prevedono innanzitutto l'introduzione dell'obbligo di inserire una clausola rescissoria nei nuovi contratti sottoscritti con dei calciatori. Quella che era solo una possibilità finora, perciò, diventerà imprescindibile.

Altra cosa rilevante saranno regole molto più stringenti sui calciatori messi fuori rosa, uno strumento spesso usato per forzare la mano sul mercato. Non saranno più tollerati club che escludano dei calciatori dalla rosa solo per costringerli al trasferimento e, viceversa, non saranno più tollerati atleti che smettano di allenarsi volontariamente per forzare la mano alla propria società ed essere ceduti. Tali comportamenti prevedranno sanzioni, risarcimenti e indennizzi.

Da gennaio ci sarà un “premio” per i calciatori meno pagati che abbiano generato valore al proprio club, grazie a un trasferimento: chi guadagni meno di 150.000 euro lordi all'anno avrà diritto a ricevere almeno il 5% della cifra a cui sia stato acquistato. A versargliela sarà la società che l'abbia venduto. Novità anche per i giovani: gli under 18 potranno firmare contratti lunghi fino a cinque anni, non più tre. Una regola che però varrà solo per talenti prodotti dai vivai, in quanto, alla firma, il calciatore dovrà essere già in rosa da alcune stagioni.

Quest'intesa raggiunta da Fifa, Fifpro ed Efc darà vita a una piattaforma globale di dialogo sociale per il calcio professionistico, presieduta e gestita dalla Fifa, che riunirà club, leghe e giocatori. Una piattaforma che comprenderà gruppi di lavoro dedicati. Qualsiasi futura modifica al regolamento su status e trasferimento dei giocatori sarà soggetta a un accordo collettivo tra le parti. Lo stesso varrà per il benessere dei giocatori e gli standard di salute e sicurezza sul lavoro, comprese le questioni relative al riposo e recupero.

E qui subentra una delle due questioni ancora rimaste in sospeso, o almeno parzialmente. Se la Fifpro ha annunciato la cessazione immediata di qualsiasi procedimento legale in corso contro la Fifa e intentato dalle proprie sezioni continentali, per raggiungere l'accordo, la Pfa (Associazione calciatori professionisti) della Premier League, il campionato inglese, non ha voluto fare altrettanto. Inoltre, non ha voluto mollare la pressione sulla questione calendario e riposi: un argomento che Fifa, Fifpro e Efc hanno detto di voler continuare a discutere, per raggiungere un equilibrio tra le competizioni a livello globale, ma questa dichiarazione d'intenti non è sufficiente, per la Pfa.







