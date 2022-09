Occasioni casalinghe per Rimini e Cesena

L'atto sesto apre il sabato con 2 anticipi con Torres-Vis Pesaro e il derby tra Pontedera e Siena con occasionissima per i bianconeri di Pagliuca di attaccare la vetta. A proposito di testa, la strana coppia Carrarese-Reggiana si esibisce la domenica. I toscani misurano consistenze proprie e altrui nel match contro il Gubbio che ha tutto per durare lassù in alto. Per la Reggiana solo in teoria è più semplice a Fiorenzuola contro una squadra che però ha appena vinto a Imola e che fa di freschezza ad entusiasmo, necessità quindi virtù. Il Rimini ha interrotto a Lucca la sua marcia, ospita al Neri l'Alessandria e dunque l'occasione per ripartire, sostanze alla mano, si presenta in tutta la sua interezza. Di occasioni se ne intende il Cesena. Tutte perse o quasi in questo disastroso avvio di torneo. Al Manuzzi la Recanatese, altro incrocio con una neopromossa, questioni che non hanno portato bene ai bianconeri. Domenica bestiale per l'Imolese in pieno ristrutturazione societaria; la trasferta di Chiavari non pare l'ideale per mettersi a correre anche se i liguri dividono simbolicamente col Cesena il tapiro della falsa partenza. Tutte le partite di domenica alle 14,30 in attesa della ratifica da parte della Lega di un nuovo slot mezz'ora dopo mezzogiorno pensato per i mesi invernali per combattere il caro energia e che trasformerà all'istante la serie C nel primo campionato di guerra.