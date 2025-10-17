SERIE C Occhi puntati sul big match Ravenna-Arezzo Il piatto forte della 10^ giornata nel Giorne B di Serie C è la sfida al vertice tra le due battistrada, si gioca al "Benelli". Per quanto riguarda le altre romagnole c'è il Rimini in casa con la Juve NG e il Forlì in trasferta contro la Torres

La 10^ giornata del Girone B di Serie C gravita attorno ad una partita, anzi la partita. Al “Benelli” va infatti in scena il big match tra Ravenna e Arezzo, le due capolista del raggruppamento. Numeri molto simili: identici in termini di punti, 24 frutto di 8 vittorie e una sola sconfitta, quasi nei gol fatti e subiti. Hanno segnato di più i romagnoli – 19 a 17 – ma ne hanno preso qualcuno in più, 10 contro 6. Sono le due formazioni che stanno cannibalizzando il campionato e, anche se si è ancora ad inizio stagione, una vittoria da una parte o dall'altra potrebbe essere un segnale. Pronto ad approfittare di eventuali scivoloni e – perché no, magari un pareggio – l'Ascoli che segue a un punto di ritardo dalle battistrada. I marchigiani sono gli unici ancora imbattuti in questo campionato e nel weekend incroceranno i tacchetti contro il Carpi di Stefano Cassani, comunque una delle trasferte più insidiose del lotto.

Il programma del 10° turno si aprirà questa sera con l'anticipo tra Torres e Forlì: è un occasione per i Galletti di dar continuità al successo contro il Guidonia e il pareggio con la Ternana contro una formazione in crisi di risultati e in piena zona play-out. Forlì che però dovrà invertire la rotta lontano dal “Morgagni”: una sola vittoria e 3 sconfitte fino a questo momento. Domenica alle 14.30 invece toccherà ad un Rimini sempre più in crisi societaria: sullo sfondo aleggia sempre l'ipotesi fallimento, se non arriveranno svolte da parte della Building Company o di una società pronta ad inserirsi e investire. Sul campo però i biancorossi hanno dimostrato di dar battaglia, gettando il cuore oltre l'ostacolo. Al “Neri” contro la Juventus Next Gen la prima occasione di azzerare i punti di penalizzazione, in caso di successo. Sfide dai sapori play-off quelle tra Campobasso-Ternana e Gubbio-Guidonia mentre completano la giornata Pineto-Perugia, Pianese-Bra, Livorno-Sambenedettese e Pontedera-Vis Pesaro. In quest'ultima 3 punti importanti in palio per lasciare la zona calda della classifica.

